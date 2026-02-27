Ryan Gosling e la gelosia di Eva Mendes per la sua co-star in L' ultima missione | Tutti amano Rocky!

Ryan Gosling ha parlato delle dichiarazioni di Eva Mendes, che ha ammesso di essere gelosa della sua co-star in L'ultima missione. La pellicola, tratta dal romanzo di Andy Weir, vede Gosling nel ruolo principale. La attrice ha rivelato di aver provato sentimenti di insicurezza durante le riprese. Gosling ha commentato pubblicamente le parole della moglie, senza entrare in dettagli ulteriori.

L'attore canadese, protagonista del film tratto dal romanzo scritto da Andy Weir, ha commentato le recenti dichiarazioni della moglie. Ryan Gosling ha svelato, in modo ironico, che sua moglie Eva Mendes è stata gelosa del suo co-protagonista nel film L'ultima missione - Project Hail Mary. L'attore canadese è il protagonista dell'adattamento per il grande schermo del romanzo scritto da Andy Weir, in arrivo tra pochi giorni nelle sale di tutto il mondo. Il film diretto da Phil Lord e Christopher Miller - che è stato accolto in maniera positiva da chi ha potuto vederlo in anteprima - racconta la storia di Ryland Grace, un insegnante interpretato da Ryan Gosling, che si risveglia a bordo di una nave spaziale senza ricordare nulla del suo passato.