i due attori hanno recitato insieme per la prima volta e si sono pure divertiti

Per la prima volta insieme sullo schermo, Laura Chiatti e Marco Bocci si sono divertiti a condividere la scena. Dopo aver sempre mantenuto separata vita privata e carriera, ora è arrivato il momento del loro debutto televisivo in coppia, regalando ai fan un’emozione speciale e un’inedita sintonia tra i due attori.

H anno sempre tenuto separate vita privata e carriera, ma adesso per Laura Chiatt i e Marco Bocci è arrivato il momento del debutto televisivo in coppia. I due attori recitano insieme nella mini serie Se fossi te, che andrà in onda su Rai Uno il 28 e il 29 dicembre. Se fossi te racconta la storia di Valentina Sangiorgi e Massimo Mancuso, due persone molto distanti che a un certo punto delle loro vite si ritrovano l'uno nel corpo dell'altra.

