Rugby Sei Nazioni 2026 | l’Italia lotta ma spreca troppo e la Francia vince

La vittoria della Francia contro l’Italia nel Sei Nazioni 2026 deriva dalla grande pressione difensiva e dalla precisione in attacco. La squadra francese domina il campo di Lille, segnando tre mete e imponendo il ritmo. Gli azzurri, invece, commettono errori che impediscono di ridurre lo svantaggio. La partita mette in evidenza le differenze di esperienza tra le due squadre. L’Italia cerca di reagire, ma fatica a trovare soluzioni efficaci.

La Francia conferma la propria forza e chiude la terza giornata del Sei Nazioni 2026 restando imbattuta e a punteggio pieno grazie al successo per 33-8 contro l’Italia a Lille. Gli azzurri disputano una gara generosa, restando in partita per lunghi tratti e rientrando fino al -11 all’intervallo dopo un avvio complicato, ma nella ripresa pagano la maggiore profondità e concretezza dei Bleus, che nel finale sfruttano anche la superiorità numerica per conquistare il bonus offensivo e chiudere definitivamente i conti, confermandosi in vetta alla classifica e candidandosi con forza alla vittoria del Torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

