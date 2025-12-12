Fiorentina Dinamo Kiev la Viola ritrova il successo e respira dopo un periodo molto complicato Il giudizio sulla direzione di gara del giovane Milanovic

Dopo un periodo difficile, la Fiorentina torna a sorridere grazie alla vittoria contro la Dinamo Kiev. La prestazione della squadra e l’arbitraggio di Milanovic hanno segnato un punto di svolta, portando fiducia e speranza in vista delle prossime sfide.

Fiorentina Dinamo Kiev, la vittoria della Viola ha permesso a Vanoli di tirare un sospiro di sollievo. E il direttore di gara si è comportato molto bene Fiorentina-Dinamo Kiev ha rappresentato una boccata d’ossigeno per la formazione di Vanoli, che col successo per 2-1 rimette un po’ a posto la situazione, quanto meno in Conference . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina Dinamo Kiev, la Viola ritrova il successo e respira dopo un periodo molto complicato. Il giudizio sulla direzione di gara del giovane Milanovic

La Fiorentina batte 2-1 la Dinamo Kiev in un match valido per la quinta giornata della fase campionato di Conference League, disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. A decidere la partita i gol di Kean al 18' e Gudmundsson al 74'. Per gli ospiti mo - facebook.com Vai su Facebook

La Fiorentina batte la Dinamo Kiev. Ottima l'idea di distrarre gli avversari con sirene di sottofondo e uno stadio che sembrava crollare. #FiorentinaDinamoKiev #Fiorentina #ConferenceLeague Vai su X

Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1, gol e highlights: la Viola torna a vincere dopo 9 partite - 1, gol e highlights: la Viola torna a vincere dopo 9 partite ... Segnala sport.sky.it

Pagelle Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1: Kean segna e spreca, pendolino Dodò, Gudmundsson scuote i viola - L'attaccante segna di testa e sbaglia di piede, il brasiliano corre per due, l'islandese salva i viola. Secondo sport.virgilio.it

FIORENTINA-DINAMO KIEV 2-1: UNA PARTITA DA VINCERE!

Video FIORENTINA-DINAMO KIEV 2-1: UNA PARTITA DA VINCERE! Video FIORENTINA-DINAMO KIEV 2-1: UNA PARTITA DA VINCERE!