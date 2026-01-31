Repubblica | Il Napoli va a caccia del riscatto Un solo cambio con la Fiorentina

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Fiorentina, con l’obiettivo di riscattarsi dopo le ultime uscite. Inzaghi cambia una sola pedina rispetto alla formazione che ha affrontato l’ultima partita, puntando a trovare la quadra in vista della prossima settimana, che dovrebbe essere più tranquilla per i partenopei. I tifosi sperano in una vittoria che possa rilanciare la squadra e mettere fine a un momento di risultati altalenanti.

NAPOLI – L'ultimo sforzo prima di ritrovare la settimana tipo, da sempre l'habitat naturale di Antonio Conte. Il Napoli chiude oggi pomeriggio contro la Fiorentina al Maradona (ore 18, arbitro La Penna, diretta Dazn) un ciclo logorante di nove partite in 28 giorni, affrontato con una rosa ridotta all'osso dagli infortuni. Come scrive Pasquale Tina su Repubblica Napoli, sarà una vera e propria prova di resistenza. L'emergenza inizierà ad attenuarsi solo dalla prossima settimana, a Marassi contro il Genoa: Rrahmani e Mazzocchi sono pronti al rientro, mentre Milinkovic-Savic e Anguissa proveranno ad accorciare i tempi.

