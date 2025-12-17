Rubavano abiti firmati in Italia per rivenderli in Romania | coppia arrestata
Una coppia di cittadini romeni è stata arrestata dai carabinieri di San Giovanni Valdarno con l’accusa di aver rubato abiti firmati in Italia e di averli rivenduti in Romania. Le indagini hanno portato alla scoperta di un giro illecito che ha coinvolto diverse persone, evidenziando un fenomeno di furti e ricettazione tra i due Paesi. L’operazione si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine contro il crimine internazionale.
Una coppia di cittadini romeni di 56 e 36 anni è stata arrestata dai carabinieri di San Giovanni Valdarno (Arezzo) con le accuse di furto aggravato e ricettazione in concorso. I due sono stati fermati all’aeroporto di Bologna, subito prima di far ritorno in patria.Registrati alla sezione Dossier. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
