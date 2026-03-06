Ruba medaglie e cimeli di Bartali | a processo

Un uomo è stato portato in tribunale con l’accusa di aver sottratto medaglie, cimeli e fotografie appartenenti al celebre ciclista Gino Bartali. Secondo le accuse, si sarebbe presentato come un raccoglitore di oggetti di seconda mano e avrebbe fatto sparire vari ricordi legati alla figura sportiva. Il procedimento giudiziario è in corso per chiarire la vicenda.

Si era presentato come svuota cantine e avrebbe fatto sparire foto, medaglie, articoli di giornali e cimeli del grande ciclista Gino Bartali. Sotto accusa per furto un 58enne che vive a Senigallia, Giovanni Spenga. La vicenda era cominciata quando le figlie di Andrea Bartali, primogenito di Gino, e dunque nipoti del grande campione, Stella e Gioia, avevano cercato attraverso degli annunci uno svuotacantine per smaltire del mobilio nell’abitazione a Montefano del loro papà Andrea, venuto a mancare il 23 giugno del 2017. Così avevano preso contatti con il 58enne per portare via delle cose, in due tranche. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

