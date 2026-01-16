Scaricano scarti Incastrati dalle telecamere
Il Comune intensifica i controlli contro l’abbandono di rifiuti e il parcheggio non autorizzato nel cortile del centro anziani. Grazie all’installazione di telecamere, si monitorano le aree pubbliche per scoraggiare comportamenti scorretti e garantire un ambiente più sicuro e pulito per tutti. L’obiettivo è promuovere il rispetto delle norme e mantenere l’ordine nelle zone di interesse pubblico.
Abbandono di rifiuti sulle strade e parcheggio vietato nel cortile del centro anziani: il Comune dichiara guerra ai trasgressori a colpi di telecamere. A meno di 24 ore dall’installazione dei nuovi occhi elettronici in via Volta, sono già stati identificati due episodi di abbandono illecito di rifiuti. I trasgressori sono stati identificati e sanzionati, uno ha lasciato i rifiuti alle 18.29, uno alle 21.30 del primo giorno di lavoro delle telecamere installate al mattino. Lo spiega l’assessore all’Ambiente e alla Sicurezza, Serena Ronzoni: "Per questi trasgressori verrà emesso regolare verbale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Rubano 600 euro di cosmetici da un supermercato: incastrati dalle telecamere un 27enne e un 24enne
Leggi anche: Il giostraio Stefano Cena morto dopo il pestaggio a Capena, arrestati i tre aggressori: incastrati dalle telecamere
Ecovandali scaricano rifiuti nella Garzaia: incastrati dalle telecamere VIDEO - Priula e Comune contro gli ecovandali sulla Garzaia: almeno dieci multe in un mese. ilgazzettino.it
Con i puoi gestire in modo pratico ed efficiente gli scarti di potatura, ridurre i volumi e ottenere materiale utile per facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.