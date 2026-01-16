Scaricano scarti Incastrati dalle telecamere

Il Comune intensifica i controlli contro l’abbandono di rifiuti e il parcheggio non autorizzato nel cortile del centro anziani. Grazie all’installazione di telecamere, si monitorano le aree pubbliche per scoraggiare comportamenti scorretti e garantire un ambiente più sicuro e pulito per tutti. L’obiettivo è promuovere il rispetto delle norme e mantenere l’ordine nelle zone di interesse pubblico.

