Ruba un milione di file al consulente di Report | 42enne a processo
Valentina Varisco, ex collaboratrice del commercialista Gian Gaetano Bellavia, è stata rinviata a giudizio dalla procura di Milano con l’accusa di aver sottratto un milione di file al consulente di Report. La 42enne affronta ora il procedimento penale. La vicenda evidenzia le implicazioni di un furto digitale di vasta portata e le sfide legate alla tutela dei dati sensibili nel contesto professionale.
La procura di Milano ha deciso di rinviare a giudizio con citazione diretta Valentina Varisco. Si tratta di una 42enne, ex collaboratrice del commercialista Gian Gaetano Bellavia. È accusata di aver rubato un milione di file «ad altissima sensibilità» dall’ufficio dell’uomo, consulente di pm e della trasmissione Report, in onda sui Rai3. L’ipotesi di reato, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è di accesso abusivo a sistema informatico. Così avrebbe copiato file tra il 18 giugno e il 25 settembre del 2024. L’avvocato della donna: «Versione incompleta». A farne le spese circa un centinaio di personaggi famosi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
