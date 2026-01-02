Ruba un milione di file al consulente di Report | 42enne a processo

Da lettera43.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Valentina Varisco, ex collaboratrice del commercialista Gian Gaetano Bellavia, è stata rinviata a giudizio dalla procura di Milano con l’accusa di aver sottratto un milione di file al consulente di Report. La 42enne affronta ora il procedimento penale. La vicenda evidenzia le implicazioni di un furto digitale di vasta portata e le sfide legate alla tutela dei dati sensibili nel contesto professionale.

La procura di Milano ha deciso di rinviare a giudizio con citazione diretta Valentina Varisco. Si tratta di una 42enne, ex collaboratrice del commercialista Gian Gaetano Bellavia. È accusata di aver rubato un milione di file «ad altissima sensibilità» dall’ufficio dell’uomo, consulente di pm e della trasmissione Report, in onda sui Rai3. L’ipotesi di reato, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è di accesso abusivo a sistema informatico. Così avrebbe copiato file tra il 18 giugno e il 25 settembre del 2024. L’avvocato della donna: «Versione incompleta». A farne le spese circa un centinaio di personaggi famosi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

ruba un milione di file al consulente di report 42enne a processo

© Lettera43.it - Ruba un milione di file al consulente di Report: 42enne a processo

Leggi anche: Rubato un milione di file “ad alta sensibilità” al super consulente del procure e di Report: ex collaboratrice a giudizio

Leggi anche: I segreti dei Vip rubati al commercialista Bellavia, l’esperto di Report denuncia l’ex dipendente: un milione di file rubati, da Renzi a Elkann

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

ruba milione file consulenteRuba un milione di file al consulente di Report: 42enne a processo - La procura di Milano ha deciso di rinviare a giudizio con citazione diretta Valentina Varisco. msn.com

ruba milione file consulenteUn milione di file trafugati dallo studio del consulente di Report: ex dipendente a processo. Ranucci assicura: «Niente di riservato» - La procura di Milano rinvia a giudizio un'ex dipendente accusata di aver copiato dei documenti, anche legati a nomi eccellenti. lasicilia.it

ruba milione file consulenteUn milione di file rubati a Bellavia, consulente delle Procure: tra le carte i “segreti” di vip come Elkann, Renzi e Briatore - Commercialista milanese, conosciuto tra i magistrati di mezza Italia perché da decenni richiesto come consulente in inchieste sulla criminalità economica, ma volto noto al pubblico televisivo perché s ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.