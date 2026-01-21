Ruba merce in un negozio del centro e morde l' addetto alla sicurezza arrestata una donna

Una donna di 58 anni, originaria della Repubblica Dominicana, è stata arrestata dai carabinieri dopo aver sottratto merce in un negozio del centro. Durante l'intervento, ha anche morso un addetto alla sicurezza. La donna dovrà rispondere di rapina impropria. L'episodio evidenzia l'importanza delle misure di prevenzione e sicurezza nei punti vendita.

I carabinieri hanno arrestato una donna dominicana di 58 anni residente a Montesilvano dopo il reato consumato a Pescara Una donna di 58 anni della Repubblica Dominicana è stata arrestata dai carabinieri e dovrà rispondere del reato di rapina impropria.I militari dell'Arma sono intervenuti con prontezza per sventare un furto aggravato in un negozio locale, culminato con un'aggressione che ha lasciato il segno su un addetto alla sicurezza. L’operazione, condotta dalla sezione radiomobile dei carabinieri del Nor, ha riportato l’ordine in pochi minuti, recuperando integralmente la refurtiva e assicurando la responsabile alla giustizia.🔗 Leggi su Ilpescara.it

