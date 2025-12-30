Rtl 102.5 power hits estate 2026 raddoppia | serata evento al Foro Italico di Roma

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 torna con un evento speciale al Foro Italico di Roma, raddoppiando la propria proposta per celebrare il decimo anniversario. L’evento offre un’occasione unica per ascoltare i più grandi successi musicali dell’estate, in un contesto all’aperto e di grande richiamo. Un appuntamento pensato per gli appassionati di musica, che desiderano vivere un’esperienza di qualità in una location iconica della città.

Roma, 30 dicembre 2025 – In occasione del decimo anniversario, RTL 102.5 Power Hits Estate raddoppia! il Gruppo RTL 102.5 – formato da RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia – presenta RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening. Domenica 31 maggio 2026, presso il Centrale del Foro Italico di Roma, un cast straordinario di artisti sarà protagonista di una serata-evento imperdibile: inizia dalla Capitale d’Italia la sfida che decreterà il vero tormentone dell’estate 2026, un viaggio musicale che attraverserà tutta la stagione più bella verso la finalissima di settembre all’Arena di Verona. I biglietti per RTL 102. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

