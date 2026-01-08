Conferenza stampa di Ricci in Regione l' attacco di Rossi Civici Marche | Iniziativa abusiva senza alcuna autorizzazione

Durante una conferenza stampa presso la Regione, Ricci ha fatto ritorno ad Ancona dopo mesi, accompagnato dalla minoranza. L'evento è stato criticato da Rossi dei Civici Marche, che ha definito l'iniziativa abusiva e priva di autorizzazioni, evidenziando la mancanza di proposte concrete nel dibattito.

«L'Europarlamentare Matteo Ricci dopo aver abbandonato la nave e il seggio in Regione, è tornato dopo mesi ad Ancona e insieme a tutta la minoranza ha svolto una conferenza stampa usando i soliti toni accusatori verso il Presidente Acquaroli, senza dire nulla di propositivo e di utile.

