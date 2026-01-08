Conferenza stampa di Ricci in Regione l' attacco di Rossi Civici Marche | Iniziativa abusiva senza alcuna autorizzazione
Durante una conferenza stampa presso la Regione, Ricci ha fatto ritorno ad Ancona dopo mesi, accompagnato dalla minoranza. L'evento è stato criticato da Rossi dei Civici Marche, che ha definito l'iniziativa abusiva e priva di autorizzazioni, evidenziando la mancanza di proposte concrete nel dibattito.
ANCONA – «L’Europarlamentare Matteo Ricci dopo aver abbandonato la nave e il seggio in Regione, è tornato dopo mesi ad Ancona e insieme a tutta la minoranza ha svolto una conferenza stampa usando i soliti toni accusatori verso il Presidente Acquaroli, senza dire nulla di propositivo e di utile. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Ricci, 'la Regione Marche sostenga la richiesta di proroga del Pnrr'; Marche, Ricci: “Siamo una squadra per un’opposizione costruttiva e per l’alternativa”; Regione Marche, Ricci boccia l’avvio della legislatura: “Bilancio deludente”; Riecco Ricci: “Siamo coesi. Regione, continua galleggiamento mediocre” – VIDEO.
Rossi, 'conferenza stampa di Ricci abusiva, non c'era l'autorizzazione' - "L'europarlamentare Matteo Ricci dopo aver abbandonato la nave e il seggio in Regione, è tornato dopo mesi ad Ancona e insieme a tutta la minoranza ha svolto una conferenza s ... msn.com
Regione Marche, Ricci boccia l’avvio della legislatura: “Bilancio deludente” - Il leader dell’opposizione regionale critica l’avvio della legislatura su economia e sanità e annuncia un percorso politico che guarda alle prossime elezioni nazionali ... lanuovariviera.it
Ricci, 'Zes è mezza risposta a economia delle Marche, serve un lavoro comune' - "Per ora la Zes è una mezza risposta all'economia marchigiana, insufficiente rispetto alla realtà. ansa.it
