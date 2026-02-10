Altro che Petrecca Le vere gaffe siamo noi paganti canone

Questa mattina, a San Siro, si è tenuta la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Chi era presente ha vissuto un momento intenso, senza dover ascoltare le continue gaffe della telecronaca, che ha scatenato commenti di sdegno sui social. La diretta ha mostrato che, a volte, il vero problema non è ciò che si dice, ma quello che si vede e si sente.

Il bello della diretta, a volte, si riduce all’essenziale: essere fisicamente a San Siro per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi mi ha preservato i timpani dalla telecronaca di Paolo Petrecca, il direttore di Raisport, ma non gli occhi, vista la mole di commenti allarmati e vieppiù indignati che mi riempivano le timeline. Non saprei né vorrei citare alcuna delle portentose gaffe del direttore, non so nemmeno che senso recondito possa avere, negli arcana imperii della Rai, il fatto che quella telecronaca avrebbe dovuto condurla il prode Auro Bulbarelli, scivolato a sua volta su un a stupida gaffe, giorni prima, che rivista oggi pare però di fanciullesca innocenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Altro che Petrecca. Le vere gaffe siamo noi, paganti canone Approfondimenti su Olimpiadi SanSiro Telecronaca olimpica Rai nel caos: tutte le gaffe di Petrecca, che non chiuderà i Giochi Olimpici La telecronaca olimpica della Rai è finita nel caos per le gaffe di Petrecca, che ha deciso di non andare avanti con i Giochi. Olimpiadi Milano Cortina: le gaffe di Petrecca diventano un caso politico La figuraccia di Paolo Petrecca durante la cerimonia delle Olimpiadi Milano Cortina ha scatenato polemiche politiche. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Olimpiadi SanSiro Argomenti discussi: Gaffe olimpiche, la Rai potrebbe sollevare Petrecca dalla telecronaca della cerimonia di chiusura. Floridia (presidente Vigilanza): TeleMeloni è tutt'altro che meritocratica; Figuraccia Rai alla cerimonia di apertura: le polemiche dopo l'inaugurazione delle Olimpiadi. Pd e 5S: superati i limiti; Petrecca e le gaffe nella telecronaca di Milano-Cortina: scoppia la polemica; Petrecca, tutti gli errori e le gaffe durante la sua telecronaca della cerimonia. Paolo Petrecca, stop dalla Rai: le gaffe alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2026Dopo le polemiche per la telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, Paolo Petrecca è stato convocato a Roma dai vertici Rai ... dilei.it Petrecca, la Rai lo conferma dopo la figuraccia: «Ma deve ricucire con la redazione»Avanti con Paolo Petrecca, a Rai Sport, lui però non solo deve ammettere - lo ha già fatto nel colloquio di ieri con l’ad Giampaolo Rossi ma non basta - gli errori ... ilmessaggero.it Vedremo cosa accadrà, ma fosse confermata questa indiscrezione per lo sport #Rai sarebbe un altro duro colpo dopo il "Caso Petrecca". #ATPFinals x.com Il direttore di Raisport Paolo Petrecca rassegni le dimissioni e vada a fare dell’altro. Ha umiliato l’Italia in mondovisione in ragione della sua conclamata incapacità professionale. Quando si privilegia l’amichettismo tanto caro alla Presidente del Consiglio per s facebook

