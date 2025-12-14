Romina Power e la confessione choc sulla figlia | So che Ylenia è ancora viva chi sono gli altri figli Yari Cristel e Romina Jr

Romina Power rivela una confessione scioccante sulla figlia scomparsa, Ylenia, affermando di credere ancora che sia viva. La famiglia Albano e Power ha avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. La scomparsa di Ylenia, avvenuta nel 1993 a New Orleans, resta uno dei misteri più drammatici e discussi della famiglia.

Albano e Romina Power hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. La vicenda della primogenita di Albano e Romina Power è tristemente nota, Ylenia Carrisi è scomparsa il 31 dicembre del 1993 a New Orleans, data anche della sua morte presunta. L’ultimo colloquio telefonico con la famiglia risale al giorno della sua scomparsa (a causa del fuso orario in Italia era il 1º gennaio 1994). Per la polizia la testimonianza più attendibile è quella di di Albert Cordova, guardiano notturno dell’Audubon Aquarium of the Americas. L’uomo all’epoca dei fatti ha riferito alla polizia di aver visto una ragazza bionda, la cui descrizione corrispondeva a quella di Ylenia, gettarsi nelle acque del fiume Mississippi, alle ore 23:30 del 6 gennaio 1994. Metropolitanmagazine.it

