Ylenia Carrisi la rivelazione di Romina Power | Cosa ci ha detto la polizia sulla scomparsa

Romina Power ha condiviso nuovi dettagli sulla scomparsa della figlia Ylenia durante un'intervista a Verissimo. La cantante e attrice ha parlato delle ultime rivelazioni ricevute dalla polizia, offrendo un aggiornamento sulla vicenda che ha segnato profondamente la suo vita. L'occasione è stata anche quella di presentare il suo nuovo libro, “Pensieri profondamente semplici”.

Romina Power è tornata a raccontarsi nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, in occasione della presentazione del suo nuovo libro Pensieri profondamente semplici. Un incontro che si è trasformato presto in un viaggio intimo attraverso la sua vita, fatto di successi clamorosi, scelte dolorose e riflessioni profonde. L’artista ha ripercorso anche gli anni d’oro accanto ad Al Bano, ricordando come, proprio nel momento di massimo successo, si sentisse paradossalmente svuotata, sempre in tournée e lontana da un reale appagamento interiore. Con un tono pacato e privo di rancore, Romina ha affrontato anche il tema della separazione da Al Bano, mostrando una serenità maturata nel tempo. Caffeinamagazine.it

Ylenia Carrisi, il ritrovamento di Romina a 30 anni dalla scomparsa

