Casa | Trombetti Pd Roma faremo commissione comunale su sfratto a Grotta Perfetta

Questa mattina, all’alba, in via Primo Carnera a Grotta Perfetta, l’Enpaia ha avviato uno sfratto per finita locazione nei confronti di un inquilino, il quale appartiene alle forze dell’ordine e risiede nell’alloggio da molti anni. La notizia è stata riportata in una nota da Yuri Trombetti, consigliere capitolino del Partito Democratico e presidente della commissione Politiche abitative di Roma. La posizione di Yuri Trombetti sulla situazione abitativa. “Si tratta di una situazione particolarmente delicata anche perché gli immobili ricadono nel Piano di Zona di Grotta Perfetta – spiega Trombetti -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

