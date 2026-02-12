Casa | Trombetti Pd Roma faremo commissione comunale su sfratto a Grotta Perfetta

Questa mattina all’alba, in via Primo Carnera a Grotta Perfetta, l’Enpaia ha avviato uno sfratto per finita locazione. L’alloggio era occupato da un inquilino appartenente alle forze dell’ordine, che viveva lì da molti anni. La notizia ha subito suscitato reazioni tra i residenti e le istituzioni. Nei prossimi giorni, il presidente della commissione comunale Trombetti ha annunciato che si terrà una riunione per discutere la vicenda.

Questa mattina, all’alba, in via Primo Carnera a Grotta Perfetta, l’Enpaia ha avviato uno sfratto per finita locazione nei confronti di un inquilino, il quale appartiene alle forze dell’ordine e risiede nell’alloggio da molti anni. La notizia è stata riportata in una nota da Yuri Trombetti, consigliere capitolino del Partito Democratico e presidente della commissione Politiche abitative di Roma. La posizione di Yuri Trombetti sulla situazione abitativa. “Si tratta di una situazione particolarmente delicata anche perché gli immobili ricadono nel Piano di Zona di Grotta Perfetta – spiega Trombetti -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Casa: Trombetti (Pd Roma), faremo commissione comunale su sfratto a Grotta Perfetta Approfondimenti su Grotta Perfetta Roma: Trombetti (Pd), su casette Pater approvata delibera per alienazione, soluzione attesa da anni La recente approvazione da parte dell’assemblea capitolina della delibera per l’alienazione delle casette Pater ad Acilia rappresenta una soluzione attesa da anni. Casa. Valeriani (PD): “Commissione straordinaria sul patrimonio inutilizzato dell’Ater Roma” La politica torna a parlare di case vuote a Roma. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Grotta Perfetta Argomenti discussi: Infiltrazioni e caldaie rotte, l’housing sociale è partito male e il Comune sospende gli affitti. Con questa tappa da @semobio2025 si chiude il primo capitolo di Biolà in cucina. Nel cuore del Mercato di Grotta Perfetta, Semobio è un luogo in cui il biologico è una scelta quotidiana: prodotti certificati, filiera corta, piccoli produttori e un rapporto diretto con - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.