Via Ardeatina collassa strada chiusa a causa di uno smottamento

A causa di uno smottamento, via Ardeatina è stata temporaneamente chiusa nel tratto interessato all’altezza del civico 435. L’incidente ha causato il collasso di una parte della strada, rendendo necessaria l’intervento dei vigili del fuoco per garantire la sicurezza. La situazione è sotto controllo e si stanno valutando le operazioni di ripristino.

La strada collassa e via Ardeatina viene chiusa. In seguito di uno smottamento che ha interessato la spalletta all'altezza del civico 435 di via Ardeatina, infatti, i vigili del fuoco hanno disposto la chiusura del tratto stradale coinvolto.Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Smottamento in via Carso a Como: strada chiusa Leggi anche: Smottamento su via Fra Generoso: chiusa strada La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Via Ardeatina collassa, strada chiusa a causa di uno smottamento. Roma, strada allagata in via Ardeatina: soccorsi due camionisti - Intorno alle ore 6:00, in via Ardeatina 628, sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, per prestare soccorso a due camionisti rimasti intrappolati all’interno dei rispettivi mezzi pesanti. lacronacadiroma.it

Roma, strada allagata in via Ardeatina: due camionisti salvati dai Vigili del Fuoco - Un nuovo intervento di emergenza legato al maltempo si è registrato all’alba a Roma, dove l’intensa pioggia ha provocato l’allagamento di una strada, bloccando due ... msn.com

