Dal Quarticciolo al litorale | il blitz antidroga che scuote Roma Raffica di arresti

Nel quartiere Quarticciolo e lungo il litorale romano, si è svolto un intervento delle forze dell’ordine volto a contrastare il traffico di droga. Durante il blitz, i Carabinieri hanno arrestato 13 persone e sequestrato più di mezzo chilo di sostanze stupefacenti di varia natura. L’operazione si inserisce in un’azione continua di controllo e repressione del fenomeno del traffico illecito nella capitale e nelle zone limitrofe.

Tredici persone sono state arrestate nel corso di un blitz antidroga messo a segno dai Carabinieri a Roma, fino al litorale, e che ha permesso di sequestrare oltre mezzo chilo di droga in dosi tra cocaina, eroina, crack, marijuana, shaboo e hashish e oltre 3.500 euro. I Carabinieri della Stazione Tor Tre Teste e del Nucleo Operativo della Compagnia Casilina hanno arrestato un 21enne tunisino, senza fissa dimora e già noto, che, alla loro vista, nascondeva 29 dosi di crack sotto un'auto parcheggiata in via Cerignola. Un 27enne del Gambia, invece, si è dato alla fuga alla vista dei militari ma è stato bloccato in via Ostuni e, dopo essere stato trovato con 16 dosi di crack, è stato arrestato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

