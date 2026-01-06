Roma segnali negativi per Raspadori Massara chiarissimo su lui e Zirkzee | le parole del ds

Il mercato della Roma si complica per gli acquisti di Raspadori e Zirkzee, con segnali di difficoltà nelle trattative. Il direttore sportivo ha chiarito la situazione, evidenziando le sfide attuali nel rinforzare l’attacco della squadra di Gasperini. Le tempistiche si allungano, influenzando le strategie del club e la pianificazione futura.

Il direttore sportivo giallorosso parla della questione legata ai due attaccanti nel mirino del club per rinforzare la rosa di Gasperini La Roma continua a spingere per rinforzare l’attacco, ma le piste Raspadori e Zirkzee si sono un po’ complicate e i tempi si stanno allungando, per il disappunto tutt’altro che celato da Gian Piero Gasperini. Il ds Massara in questi giorni è al centro dell’uragano, delle critiche per dei colpi urgenti che ancora non sono a Trigoria. Ricky Massara – calciomercato.it Lo stesso Massara a ‘Sky Sport’ ha parlato prima del match contro il Lecce: “Raspadori si complica? Vero che ci sono delle discussioni in corso con l’Atletico e con il calciatore e gli agenti di Raspadori. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma, segnali negativi per Raspadori. Massara chiarissimo su lui e Zirkzee: le parole del ds Leggi anche: Calciomercato Roma, Zirkzee e Raspadori: Massara è scatenato. Le ultime Leggi anche: Roma, Massara esce allo scoperto: «Ecco la verità su Raspadori e Zirkzee». Novità sui possibili colpi giallorossi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Roma, notte nera a Bergamo e mercato decisivo: attesa per il sì di Raspadori, Friedkin in arrivo. Roma, Raspadori e Zirkzee mettono nei guai Massara: rapporti tesi con Gasperini, il retroscena su Fullkrug - Calciomercato Roma, Raspadori e Zirkzee mettono nei guai Massara: rapporti tesi con Gasperini, il retroscena sul mancato arrivo di Fullkrug ... sport.virgilio.it

