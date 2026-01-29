Coppa Italia Femminile Roma in semifinale | derby vinto 3-0

La Roma Femminile ha battuto 3-0 la Lazio al Tre Fontane, conquistando la semifinale di Coppa Italia. Dopo lo 0-0 dell’andata, le giallorosse hanno messo subito pressione e hanno segnato tre gol nel primo tempo. La partita si è decisa in fretta, e ora la squadra si prepara alla prossima sfida.

La Roma Femminile conquista la semifinale di Coppa Italia con una prova netta. Al Tre Fontane finisce 3-0 il derby di ritorno contro la Lazio, dopo lo 0-0 dell'andata: qualificazione chiusa già nel primo tempo. Le giallorosse indirizzano subito la sfida con la doppietta di Viens e il gol di Corelli, mettendo al sicuro risultato e passaggio del turno. Gara senza appello, controllo totale e derby archiviato con autorità dalla squadra di Rossettini. La Roma avanza tra le migliori quattro della competizione.

