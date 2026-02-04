Napoli Di Lorenzo sotto i ferri | operazione al piede durante lo stop

Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a un intervento al piede durante lo stop. Il difensore del Napoli aveva appena evitato il problema al legamento crociato, ma ora la sua condizione si è aggravata e dovrà affrontare un’operazione. La squadra aspetta aggiornamenti e spera di riaverlo presto in campo.

Nuova tegola in casa Napoli. Dopo il sospiro di sollievo iniziale per lo scampato pericolo al legamento crociato, la situazione clinica di Giovanni Di Lorenzo si complica improvvisamente. Il capitano azzurro dovrà infatti sottoporsi nelle prossime ore a un intervento chirurgico al piede sinistro, una mossa necessaria per risolvere definitivamente un problema cronico che lo affliggeva da circa sei mesi. L'annuncio è arrivato direttamente dal club partenopeo tramite una nota ufficiale. La decisione di operare ora non è casuale: lo staff medico, d'intesa con il calciatore, ha scelto di "sfruttare" il periodo di stop forzato dovuto alla distorsione di secondo grado al ginocchio rimediata contro la Fiorentina.

