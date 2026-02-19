Infortunio Dybala smentita l’opzione operazione al ginocchio | decisa la strategia per il recupero
Paulo Dybala non dovrà sottoporsi a un intervento al ginocchio dopo l’infortunio subito, come confermato dai medici della Roma. La decisione è arrivata dopo una visita approfondita, che ha escluso danni gravi e stabilito un percorso di riabilitazione mirato. Il giocatore sta seguendo un programma specifico per tornare in campo il prima possibile. La società ha fatto sapere che il recupero rimane la priorità assoluta, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sul suo stato di salute.
