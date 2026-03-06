Roma | 500 studenti vincono i Blue Awards per salvare l’acqua

Ieri mattina all’Auditorium Parco della Musica, 500 studenti delle scuole romane hanno ricevuto i Blue Awards per aver realizzato video sulla tutela dell’acqua. La cerimonia ha riconosciuto i loro lavori, che affrontano il tema della salvaguardia dell’idrosfera. L’evento ha coinvolto studenti provenienti da diverse scuole della città, premiando l’impegno sul tema ambientale.

Il cuore pulsante dell'evento si è accesa ieri mattina all'Auditorium Parco della Musica, dove 500 studenti delle scuole romane hanno ricevuto il riconoscimento per i loro lavori video sulla tutela dell'idrosfera. L'iniziativa, denominata Blue Awards, ha la consegna dei premi da parte dell'Associazione nazionale tutela energie (Anter) in collaborazione con il Comune di Roma e Cetri-Tires, trasformando l'aula magna in un palcoscenico per le nuove generazioni. L'occasione fa parte del ciclo Roma Capitale-Pianeta Acqua, un progetto che ha messo al centro la risorsa idrica non come dato astratto ma come elemento vitale da proteggere attivamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Maltempo a Roma, infiltrazioni e acqua nelle aule: monta la protesta degli studentiNella Capitale torna il maltempo e, ancora una volta, gli effetti si vedono anche nelle scuole: diverse le segnalazioni dagli istituti di Roma e...

Irish Film & TV Awards: vincono Emma Stone e Leonardo di CaprioLeonardo DiCaprio, Emma Stone e il dramma indipendente irlandese Christy sono tra i vincitori degli Irish Film and Television Awards 2026, annunciati...