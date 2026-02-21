Irish Film & TV Awards | vincono Emma Stone e Leonardo di Caprio

Leonardo DiCaprio e Emma Stone sono tra i premiati agli Irish Film & TV Awards 2026, celebrati a Dublino. La vittoria arriva dopo che il loro film ha conquistato il pubblico e la giuria, grazie a una narrazione coinvolgente e a interpretazioni intense. Il riconoscimento segnala il successo di produzioni internazionali che scelgono l’Irlanda come location. La serata ha visto anche premiare un film irlandese indipendente, che ha attirato l’attenzione per la sua originalità.

© Metropolitanmagazine.it - Irish Film & TV Awards: vincono Emma Stone e Leonardo di Caprio

Leonardo DiCaprio, Emma Stone e il dramma indipendente irlandese Christy sono tra i vincitori degli Irish Film and Television Awards 2026, annunciati venerdì a Dublino. Da tenere d’occhio, in vista della Notte degli Oscar, c’è anche Hamnet che si aggiudica il Premio di Miglior film internazionale. Scopriamo insieme le categorie e tutti i vincitori del festival dublinese. I paladini della serata. Non c’era dubitare che il protagonista di Una Battaglia dopo l’altra (Paul Thomas Anderson), Leonardo di Caprio, vincesse il premio come Miglior Attore internazionale. Un’interpretazione che ha brillato di patos e talento in questa stagione cinematografica ricca di grande cinema d’autore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it Capri Awards 2025: trionfano Frankenstein, Anderson, Di Caprio, Stone e PanahiIl Capri Awards 2025, giunto alla sua 30ª edizione, premia le eccellenze del cinema internazionale e italiano. AFI Awards, parata di stelle sul red carpet: da George Clooney a Emma StoneGli AFI Awards si sono svolti al Four Seasons di Beverly Hills, attirando numerose celebrità del cinema. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Jessie Buckley appare glamour in un abito nero mentre si unisce a Cillian Murphy e sua moglie agli Irish Movie and Tv Awards a Dublino; Leonardo DiCaprio, Emma Stone and ‘Hamnet’ Win at Irish Film and TV Awards With Indie Drama ‘Christy’ Taking Top Prize. Leonardo DiCaprio, Emma Stone, Paul Mescal, Jessie Buckley among Irish Film & TV Awards winnersThe IFTAs honored 'Christy' with the best film award in Dublin, 'Hamnet' with the international movie statuette, and 'Blue Lights' as best TV drama. msn.com Leonardo DiCaprio, Emma Stone and 'Hamnet' win at Irish Film and TV Awards with indie drama 'Christy' taking top prizeLeonardo DiCaprio, Emma Stone and the independent Irish drama Christy were among the winners at the 2026 Irish Film and Television Awards, announced in Dublin on Friday. The Brendan Canty-directed ... msn.com