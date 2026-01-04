Crans-Montana e il dramma dei compagni dell' International School di Fino Mornasco

Crans-Montana è al centro di un dramma che coinvolge anche Fino Mornasco, con la scomparsa di Sofia Prosperi, una ragazza di 15 anni dell’International School. A pochi giorni dall’incendio che ha colpito la località svizzera, la giovane risulta ancora dispersa, suscitando preoccupazione tra familiari e comunità. Questo episodio evidenzia le conseguenze di un evento tragico che ha coinvolto diverse persone e realtà.

Il nome che oggi tiene sospeso un intero pezzo di provincia comasca è quello di Sofia Prosperi. È lei la ragazza di 15 anni che, a giorni dall'incendio divampato nella notte di Capodanno a Crans-Montana, risulta ancora dispersa. Nessuna notizia certa, nessuna conferma ufficiale: solo l'attesa.

Quattro studenti feriti a Crans-Montana, l'angoscia dei compagni del liceo - Montana è anche quello di una classe di liceo, la terza D del Virgilio di Milano che in questi giorni vive momenti di angoscia perché sono quattro gli studenti rimasti feriti nell'i ... msn.com

Crans Montana, il dramma della classe italiana: Sofia, Francesca, Leonardo e Kean coinvolti nell’incendio di Capodanno - Il dramma della terza D del liceo Virgilio di Milano dopo la strage di Crans- urbanpost.it

Strage di Crans-Montana: quel gas bollente che brucia i polmoni. «Il fumo ha ucciso prima del fuoco» x.com

Visto da Lugano, il dramma di Crans-Montana è uno specchio del sistema elvetico: mostra quanto fragile sia l'equilibrio tra efficienza mostrata e vulnerabilità scoperta all'improvviso, tra l'idea di un controllo esibito e la realtà di fatti che sfuggono a ogni previsio - facebook.com facebook

