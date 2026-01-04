Crans-Montana e il dramma dei compagni dell' International School di Fino Mornasco

Crans-Montana è al centro di un dramma che coinvolge anche Fino Mornasco, con la scomparsa di Sofia Prosperi, una ragazza di 15 anni dell’International School. A pochi giorni dall’incendio che ha colpito la località svizzera, la giovane risulta ancora dispersa, suscitando preoccupazione tra familiari e comunità. Questo episodio evidenzia le conseguenze di un evento tragico che ha coinvolto diverse persone e realtà.

Il nome che oggi tiene sospeso un intero pezzo di provincia comasca è quello di Sofia Prosperi. È lei la ragazza di 15 anni che, a giorni dall’incendio divampato nella notte di Capodanno a Crans-Montana, risulta ancora dispersa. Nessuna notizia certa, nessuna conferma ufficiale: solo l’attesa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

