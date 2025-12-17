Hamburger giochi e balli | una giornata coi bimbi della Montessori per gli alunni disabili della Yellow School
Una giornata di gioia, scoperta e solidarietà ha animato gli spazi dell’Istituto Montessori di via Marchese di Villabianca, dove bambini, giochi e balli hanno creato un momento di vera inclusione. Un evento speciale che ha visto protagonisti gli alunni della Montessori e quelli della Yellow School, uniti in un’esperienza di partecipazione e condivisione che rimarrà nel cuore di tutti.
Un’esperienza concreta di inclusione, partecipazione e condivisione ha preso vita all’interno degli spazi dell’Istituto Montessori di via Marchese di Villabianca, che ha ospitato un evento speciale dedicato all’incontro tra i propri bambini e gli alunni con disabilità della Yellow School. Nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Bimbi in Bici 2025. Una giornata di giochi, natura e mobilità sostenibile nella Foresta Urbana di Monterusciello
Leggi anche: Giornata dei disabili, tutti i servizi messi a disposizione su riabilitazione e sul sociale
Le Ricche del MC a 5,10 Facciamole in CASA shorts
NON È SOLO CAPODANNO. È COMIX PUB. Niente divano. Niente feste tutte uguali. Hamburger con carni 100% italiane Birre selezionate Musica, giochi, risate La nostra ComixFamily Qui il nuovo anno si vive, non si subisce. Con le pers - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.