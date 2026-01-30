Caselle Landi rogo in mansarda | nessun ferito ma la villetta è inagibile Ed è gara di solidarietà per aiutare un disabile

Un incendio si è sviluppato ieri mattina in una villetta di Caselle Landi. Le fiamme sono divampate nella mansarda e sono state domate dai vigili del fuoco. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma l’abitazione è diventata inagibile. La comunità si è subito mobilitata per aiutare la famiglia colpita, soprattutto un disabile che vive nella casa. La solidarietà si è fatta sentire forte in paese.

Caselle Landi (Lodi), 30 gennaio 2026 –??? Fiamme in mansarda, arrivano i vigili del fuoco. Un incendio è divampato ieri 29 gennaio, verso le 8, a Caselle Landi. I residenti di una villetta di via Gerre hanno avvertito il fumo provenire dal piano superiore e dato l’allarme. I presenti in quel momento nella casa, quindi, sono scappati e si sono subito messi in salvo. E per fortuna non si sono registrati feriti o intossicati. Incendio in un edificio abbandonato a Milano: quattro persone salvate dai vigili del fuoco Intanto i vigili del fuoco, arrivati da Cremona con un’autopompa e un’autoscala, per poi richiedere una autobotte di rinforzo da Lodi, hanno immediatamente aggredito le fiamme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caselle Landi, rogo in mansarda: nessun ferito ma la villetta è inagibile. Ed è gara di solidarietà per aiutare un disabile Approfondimenti su Caselle Landi incendio Incendio in un appartamento di Via San Clemente: intervento dei Vigili del Fuoco, nessun ferito ma immobile inagibile Incendio nel carcere di San Vittore, detenuti trasferiti: “Istituto in sicurezza, nessun ferito”. Ma divampa un altro rogo Un incendio si è sviluppato nel carcere di San Vittore a Milano, portando al trasferimento dei detenuti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Caselle Landi incendio Argomenti discussi: Caselle Landi, rogo in mansarda: nessun ferito ma la villetta è inagibile. Ed è gara di solidarietà per aiutare un disabile; Appartamento in fiamme a Caselle Landi, ore di lavoro per i Vigili del Fuoco. Caselle Landi, rogo in mansarda: nessun ferito ma la villetta è inagibile. Ed è gara di solidarietà per aiutare un disabileLe fiamme sono divampate nella mattinata del 29 gennaio in una abitazione di via Gerre. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, i vicini di casa si sono mobilitati per garantire un tetto a tutti gli s ... ilgiorno.it Appartamento in fiamme a Caselle Landi, ore di lavoro per i Vigili del FuocoVigili del Fuoco di Cremona impegnati nella mattina di giovedì a Caselle Landi (comune del Lodigiano al confine con ... cremonaoggi.it Vigili del Fuoco di Cremona impegnati nella mattina di giovedì a Caselle Landi (comune del Lodigiano al confine con Cremona),... Leggi tutto - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.