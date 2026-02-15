Busto Arsizio | Incendio in appartamento anziano ricoverato e stabile inagibile Indagini in corso sulle cause del rogo

Un incendio scoppiato in un appartamento di via San Carlo Borromeo a Busto Arsizio, sabato sera, ha causato il ricovero di un uomo di 75 anni e ha reso l’edificio inagibile. Le fiamme hanno provocato danni significativi alla casa, costringendo i vigili del fuoco a intervenire rapidamente per spegnerle. L’anziano è stato portato in ospedale per controlli, mentre le indagini cercano di capire cosa abbia provocato il rogo. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori, che hanno evacuato le persone presenti nell’edificio.

Busto Arsizio, Incendio in un Appartamento: Anziano Ricoverato, Edificio Inagibile. Un incendio ha danneggiato un appartamento al secondo piano di un edificio in via San Carlo Borromeo a Busto Arsizio sabato sera, 14 febbraio. Un uomo di 66 anni, residente nell'abitazione, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano a causa dell'inalazione di fumo e lievi ustioni. L'appartamento è stato dichiarato inagibile e le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Intervento dei Vigili del Fuoco e Soccorso Sanitario. L'allarme è scattato alle 22:13. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente con un'autopompa e un'autobotte, supportati da una squadra proveniente dal Comando di Milano.