Rocco Siffredi ha presentato una querela per diffamazione presso la Procura di Milano, coinvolgendo 21 persone, tra cui due autori del programma Le Iene. La difesa dell’attore ha depositato un archivio di circa 500 gigabyte di materiale probatorio. La vicenda riguarda accuse di diffamazione che coinvolgono vari soggetti, i quali sono stati formalmente chiamati a rispondere.

Rocco Siffredi ha depositato alla Procura di Milano una querela per diffamazione nei confronti di 21 persone. Tra queste figurano diciotto soggetti identificati e tre ancora ignoti. Nell’elenco ci sono anche due autori della trasmissione Le Iene, oltre ad alcune delle ragazze che avevano raccontato la propria esperienza davanti alle telecamere. Secondo quanto emerso, l’atto presentato dalla difesa è molto articolato e supera le duecento pagine. Rocco Siffredi è assistito dall’avvocata Rossella Gallo e contesta punto per punto quanto emerso nei servizi televisivi. Nel corso delle puntate dell’inchiesta de Le Iene, alcune aspiranti attrici avevano sostenuto di essere state costrette ad accettare determinate pratiche o scene durante le riprese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rocco Siffredi querela 21 persone tra cui due autori de Le Iene, la sua difesa ha depositato 500 gigabyte di materiale

Rocco Siffredi attacca con la maxi querela contro le attrici che lo hanno accusato di violenze sul set: 21 persone coinvolte tra cui due autori de “Le Iene”Come anticipato da La Repubblica e confermato da fonti inquirenti, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo con indagati Sette puntate, di cui una...

Rocco Siffredi, maxi-querela per diffamazione contro tutte le attrici hard che lo accusano di 'violenze sul set' e due autori de Le IeneSono 21 le persone denunciate da Rocco Siffredi per diffamazione, l'attore ha respinto ogni accusa e ha depositato video integrali a luci rosse,...

Rocco Siffredi approda in tribunale: denuncia Le Iene e altre 21 persone

Approfondimenti e contenuti su Rocco Siffredi.

Temi più discussi: Rocco Siffredi attacca: maxi querela contro 21 attrici per diffamazione; Rocco Siffredi, maxi-querela contro le attrici che lo accusano di violenze sul set: Fango su di me; Rocco Siffredi al contrattacco, querelate 21 attrici hard che lo accusano di violenze sul set: Menzogne su di me; Rocco Siffredi querela numerose attrici hard: cosa è successo.

Rocco Siffredi querela 21 persone tra cui due autori de Le Iene, la sua difesa ha depositato 500 gigabyte di materialeRocco Siffredi ha depositato alla Procura di Milano una querela per diffamazione nei confronti di ... msn.com

Rocco Siffredi querela 21 persone dopo le accuse delle Iene: consegnati 500 GB di proveRocco Siffredi ha deciso di passare alle azioni legali, depositando alla Procura di Milano ... msn.com

L'inchiesta de Le Iene sui presunti abusi e violenze commesse all’academy di Rocco Siffredi ha un primo approdo giudiziario. L’ex pornoattore e regista ha depositato alla procura di Milano una querela contro il programma di Mediaset e le aspiranti pornoattri x.com

"Con correttezza, professionalità e trasparenza, nel pieno esercizio del diritto di cronaca" Le Iene rispondono alla querela di Rocco Siffredi. Il pornodivo ha denunciato 20 persone, tra cui due autori della trasmissione Mediaset. - facebook.com facebook