Rocco Siffredi attacca con la maxi querela contro le attrici che lo hanno accusato di violenze sul set | 21 persone coinvolte tra cui due autori de Le Iene

Rocco Siffredi ha presentato una denuncia per diffamazione contro 21 persone, tra cui due autori di “Le Iene”, in risposta a servizi televisivi che lo accusano di aver commesso abusi e violenze su attrici durante le riprese. La querela riguarda le affermazioni diffuse in televisione e online che contestano il comportamento del pornoattore, coinvolgendo anche alcune attrici e testimoni.

Come anticipato da La Repubblica e confermato da fonti inquirenti, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo con indagati Sette puntate, di cui una intitolata "Rocco sotto accusa, abusi e violenze?", con all'interno testimonianze a volto scoperto e in incognito di ragazze che avrebbero lavorato sul set con il celebro porno divo e che hanno raccontato di essere state costrette ad accettare di girare alcune scene. Siffredi con la sua legale ha depositato un hard disk contenenti dati, documenti, liberatorie e il girato integrale dei video sotto accusa per dimostrare che non ci sarebbe stata alcuna costrizione.

