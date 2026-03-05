Rocco Siffredi maxi-querela per diffamazione contro tutte le attrici hard che lo accusano di ' violenze sul set' e due autori de Le Iene

Rocco Siffredi ha presentato una maxi-querela per diffamazione contro 21 persone, tra cui attrici hard che lo accusano di violenze sul set e due autori de Le Iene. L'attore ha negato tutte le accuse, rifiutando ogni responsabilità. La denuncia riguarda presunte affermazioni diffamatorie rilasciate pubblicamente e diffuse sui social. Nessuna delle parti ha ancora commentato pubblicamente l’accaduto.

Sono 21 le persone denunciate da Rocco Siffredi per diffamazione, l'attore ha respinto ogni accusa e ha depositato video integrali a luci rosse, documenti, liberatorie, vecchie interviste. Come anticipato da La Repubblica e confermato da fonti inquirenti, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo con indagati. «Rifiuto ogni accusa di abuso e passo alle vie legali.»