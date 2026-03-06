Rocco Siffredi ha presentato una querela formale contro sedici attrici e il programma televisivo Le Iene. La causa riguarda accuse di abusi mosse nei suoi confronti e le relative ripercussioni sui media. La procedura legale è stata depositata nelle ultime ore e coinvolge diversi soggetti legati al settore dello spettacolo. La vicenda si sviluppa in un contesto di tensione legale tra l’attore e i soggetti coinvolti.

Rocco contro Le Iene: la battaglia legale sulle accuse di abusi Rocco Siffredi ha deciso di reagire con forza a. Rocco Siffredi ha deciso di reagire con forza a una serie di pesanti accuse televisive. La Procura di Milano ha infatti aperto un fascicolo per diffamazione in seguito a una mastodontica querela depositata dall’attore, oggi sessantunenne, contro una ventina di persone. Al centro del contendere ci sono le testimonianze di sedici attrici che, durante diverse puntate del programma Le Iene, hanno descritto presunti abusi e violenze subiti durante le riprese. I documenti presentati dai legali di Siffredi superano le duecento pagine e rappresentano il culmine di un’operazione iniziata lo scorso agosto e integrata progressivamente nel tempo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Rocco Siffredi deposita una maxi querela contro sedici attrici e il programma Le Iene

Rocco Siffredi, maxi-querela per diffamazione contro tutte le attrici hard che lo accusano di 'violenze sul set' e due autori de Le IeneSono 21 le persone denunciate da Rocco Siffredi per diffamazione, l'attore ha respinto ogni accusa e ha depositato video integrali a luci rosse,...

Rocco Siffredi attacca con la maxi querela contro le attrici che lo hanno accusato di violenze sul set: 21 persone coinvolte tra cui due autori de “Le Iene”Come anticipato da La Repubblica e confermato da fonti inquirenti, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo con indagati Sette puntate, di cui una...

Valentina Nappi SENZA FILTRI su Rocco Siffreedi alle Iene - con Valentina Nappi

Una selezione di notizie su Rocco Siffredi.

Argomenti discussi: Luca Ward deposita il marchio sonoro della sua voce contro l'Intelligenza Artificiale.

Lo accusano in tv di violenze, Rocco Siffredi le denunciaUna maxi querela contro quasi una ventina di attrici che in passato hanno recitato con lui in alcuni film a luci rosse e, poi, nei mesi scorsi lo hanno accusato pubblicamente di presunti abusi e viole ... ansa.it

Siffredi denuncia 16 pornoattrici e due autori IeneLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Siffredi denuncia 16 pornoattrici e due autori Iene pubblicato il 6 Marzo 2026 a firma di Fq ... ilfattoquotidiano.it