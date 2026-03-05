Rocco Siffredi ha presentato una denuncia per diffamazione contro 21 persone, tra cui due autori della trasmissione televisiva ‘Le Iene’, in risposta a servizi in cui si ipotizzano abusi e violenze da parte sua su attrici coinvolte in film pornografici. La querela riguarda le accuse diffuse attraverso questi servizi e coinvolge anche alcune attrici che hanno accusato il pornoattore di comportamenti inappropriati sul set.

Rocco Siffredi ha querelato per diffamazione 21 persone, fra cui due autori della trasmissione tv ‘Le Iene’, per una serie di servizi televisivi nei quali sono stati ipotizzati “abusi e violenze” da parte del pornoattore su attrici dei filmini hard. Come anticipato da Repubblica e confermato da fonti inquirenti, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo con indagati sulla base della maxi querela presentata dalla legale del 61enne di Ortona, l’avvocata Rossella Gallo, nei confronti di 21 persone, di cui 18 note e 3 ancora ignote, in cui vengono denunciate presunte condotte diffamatorie mandate in onda nel corso di uno speciale giornalistico... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rocco Siffredi querela Le Iene e le attrici che lo accusano di abusi sul set

Leggi anche: Rocco Siffredi al contrattacco: querelate 21 attrici hard che lo hanno accusato di violenze e abusi

Leggi anche: Rocco Siffredi al contrattacco: querelate le attrici hard che lo hanno accusato di violenza

Svelati retroscena inediti: Rocco Siffredi VS Le Iene - con Valentina Nappi

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rocco Siffredi.

Temi più discussi: Aeroporto di Genova, la Camera di Commercio annuncia: La gara per i nuovi soci entro un mese; Carlotta Mondelli regala un viaggio a Dubai alla follower, ma dopo l'arrivo scoppia la guerra e restano bloccate; Valerio Scanu su Sanremo: Autotune insospettabili, potrei rischiare una querela; Sanremo 2026, Valerio Scanu al veleno (di nuovo) su chi usa l'autotune: Potrei rischiare una querela.

Rocco Siffredi al contrattacco: querelate le attrici hard che lo hanno accusato di violenzaI legali del popolare divo del porno hanno presentato alla Procura di Milano una dettagliata memoria di 200 pagine. Nel mirino le puntate mandate in onda dal ‘Le Iene’: denunciati anche due autori del ... quotidiano.net

Rocco Siffredi approda in tribunale: denuncia Le Iene e altre 21 persone. «Campagna per infangarmi con accuse false»Il mondo del cinema per adulti si sposta dai set alle aule di tribunale. Rocco Siffredi ha rotto il silenzio e ha lanciato una controffensiva legale ... msn.com

Rocco Siffredi denuncia le attrici che lo hanno accusato di presunti abusi durante le riprese dei film - facebook.com facebook