Rocco Siffredi querela le attrici che lo accusarono di abusi e gli autori delle Iene

Rocco Siffredi ha deciso di presentare denuncia contro due autori del programma Le Iene e alcune attrici che lo hanno accusato di abusi sia sul set che al di fuori dell'Academy del porno attore. La causa riguarda le dichiarazioni fatte pubblicamente e le rispettive denunce legali. La vicenda si svolge in un contesto di procedimenti giudiziari aperti per accertare le accuse.

Rocco Siffredi ha querelato due autori delle Iene e alcune donne che lo hanno accusato di abusi sul set e fuori dall'Academy del porno attore. Per questo la procura di Milano ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di diffamazione. Le presunte diffamazioni sarebbero da collegare ad alcuni servizi che il programma Mediaset ha mandato in onda nella primavera del 2025. Le Iene avevano raccolto le testimonianze di alcune aspiranti attrici hard che avrebbero raccontato di pratiche scorrette subìte senza consenso da Rocco Siffredi, all'anagrafe Rocco Tano. Siffredi, attraverso la sua avvocata Rossella Gallo, ha formalizzato le sue conto accuse in una memoria in cui spiega la correttezza del suo operato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Rocco Siffredi querela Le Iene e le attrici che lo accusano di abusi sul setRocco Siffredi ha querelato per diffamazione 21 persone, fra cui due autori della trasmissione tv ‘Le Iene’, per una serie di servizi televisivi nei...

Rocco Siffredi al contrattacco: querelate le attrici hard che lo hanno accusato di violenzaI legali del popolare divo del porno hanno presentato alla Procura di Milano una dettagliata memoria di 200 pagine. Nel mirino le puntate mandate in onda dal ‘Le Iene’: denunciati anche due autori del ... quotidiano.net

Rocco Siffredi querela le attrici che lo hanno accusato di stupro: «Una campagna studiata a tavolino per gettare fango su di me»»Continua in aula la battaglia di Rocco Siffredi contro le colleghe che lo hanno accusato di abusi e stupro. Dopo la prima querela della scorsa estate, il fascicolo è stato integrato: ... leggo.it

