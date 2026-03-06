Rivelazioni sul VAR | cosa disse Tavecchio per fermare la Juventus

Dal 5 marzo 2016, con l’approvazione dell’Ifab, il VAR è diventato parte integrante del calcio moderno, influenzando decisioni e partite. Recenti rivelazioni mostrano che un dirigente ha pronunciato parole specifiche per fermare la Juventus, collegando l’uso della tecnologia a episodi di interesse nel calcio. La discussione sul ruolo del VAR continua a occupare il centro dell’attenzione nel mondo calcistico.

Una revisione decennale del calcio moderno mette al centro l'uso della tecnologia video: dal 5 marzo 2016, quando l'Ifab autorizzò lo strumento, a oggi il dibattito resta vivo. L'aspettativa era una rivoluzione capace di azzerare polemiche e errori decisionali, ma la realtà mostra una dinamica complessa, tra potenzialità ancora in parte inespresse e criticità nonCountenute. La moviola in campo ha inciso profondamente sulle pratiche arbitrali, ma la percezione generale è che la tecnologia sia ancora in una fase iniziale: gli episodi controversi rimangono frequenti e la precisione delle decisioni non è perfetta. Molti osservatori indicano che la progressione tecnologica non ha ancora superato un livello di interpretazione accurata del gioco, restando spesso ancorata a elementi di base e a margini di miglioramento significativi.

Zazzaroni, rivelazione clamorosa sul VAR: cosa disse Tavecchio a Cucci «per fermare la Juventus». La confessioneAllegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid.

Italo Cucci shock: “Il VAR introdotto per fermare la Juventus. Tavecchio mi disse: Le società sono stanche di tutti gli scudetti a…”Lo storico giornalista Italo Cucci, durante la trasmissione “Il bello del calcio” ha sollevato un punto molto delicato sul VAR, suggerendo che la sua...

