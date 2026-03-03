Fausto Pirandello e la magia del quotidiano | a Villa Aurea il ritorno alle radici dell’artista

A Villa Aurea si svolge una mostra dedicata a Fausto Pirandello, artista noto per il suo stile unico e la capacità di catturare il quotidiano. L’esposizione presenta opere che richiamano le radici dell’artista e l’influenza della sua terra d’origine. La mostra rimane aperta al pubblico e offre uno sguardo diretto sulla sua evoluzione artistica.

Un ritorno alle radici, nella terra che ha nutrito la sua sensibilità visiva e la sua memoria familiare. Dal 20 marzo al 2 giugno Villa Aurea, nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento, ospiterà la mostra "Fausto Pirandello. La magia del quotidiano", dedicata a uno dei protagonisti dell'arte. L'Accademia Nazionale di San Luca di Roma e il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, in collaborazione con...