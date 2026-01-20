A Tor Bella Monaca sono in corso i lavori di riqualificazione delle case popolari, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con un investimento di 135 milioni di euro, l’intervento ha raggiunto oltre il 75% dei lavori e mira a migliorare le condizioni degli edifici e dei servizi abitativi nella zona. Questo progetto rappresenta un passo importante verso la riqualificazione urbana e il miglioramento della qualità di vita dei residenti.

A Tor Bella Monaca sono entrati nella fase operativa i lavori di riqualificazione delle case popolari finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: un intervento da 135 milioni di euro, già avanzato oltre i tre quarti, che coinvolge 1.267 appartamenti e circa 4.500 residenti, con l’obiettivo dichiarato di cambiare in modo strutturale uno dei quadranti più complessi della periferia romana. Tor Bella Monaca, il cantiere che vale una sfida urbana. Il punto sui lavori è arrivato questa mattina durante un sopralluogo congiunto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e dell’assessore capitolino alle Periferie e al Pnrr Pino Battaglia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Tor Bella Monaca, lavori Pnrr al 75%: 135 milioni per la riqualificazione delle case popolari

Gualtieri e Salvini a Tor Bella Monaca nel cantiere Pnrr, il sindaco: “Qui 32 nuove case popolari”Il sindaco di Roma e il ministro dei Trasporti hanno visitato il cantiere Pnrr di via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca, nel complesso R5.

Leggi anche: Gas e luce gratis alle case popolari di Tor Bella Monaca

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Roma, quasi conclusi i lavori del Pnrr per 1,2 miliardi: entro giugno vanno terminati i cantieri; Tor Bella Monaca, Roma: Largo Mengaroni guida la ripartenza del quartiere; Tor Bella Monaca, si barrica in casa e minaccia il suicidio: salvata dopo attimi di terrore; Dopo dieci anni di chiusura riapre al transito il Ponte Giulio Rocco.

Salvini e Gualtieri a Tor Bella Monaca. Qui occorre sradicare l'abusivismo. Il sindaco: Più risorse alle forze dell'ordine e per l'edilizia popolare - Durante il sopralluogo ai cantieri del comparto R5 il vicepremier ha augurato un'assegnazione mista degli alloggi: Occorre che gli appartamenti vengano assegnati a categorie speciali: forze dell'ordi ... romatoday.it

Gualtieri e Salvini a Tor Bella Monaca nel cantiere Pnrr, il sindaco: Qui 32 nuove case popolari - Il sindaco di Roma e il ministro dei Trasporti hanno visitato il cantiere Pnrr del complesso R5 di via dell'Archeologia ... fanpage.it

Roma, Salvini e Gualtieri contestati dagli abitanti di Tor Bella Monaca - facebook.com facebook

Incidente Casilina/Grotte Celoni, deviata linea 051 sul percorso Tor Bella Monaca-Quaglia-Siculiana x.com