Treni | tornano i collegamenti ferroviari notturni tra Firenze Vienna e Monaco

Da oggi riprendono i collegamenti ferroviari notturni tra Firenze, Vienna e Monaco di Baviera, ripristinando le tratte sospese a settembre per lavori infrastrutturali sulla linea Bologna–Prato. Questa riattivazione favorisce i viaggi tra Italia e Germania, migliorando le opzioni di mobilità e collegando le principali città europee con un servizio diretto e sostenibile.

Firenze, 14 dicembre 2025 – Tornano pienamente operativi, da oggi, i collegamenti ferroviari notturni diretti tra Roma, Firenze, Vienna e Monaco di Baviera, sospesi a settembre per consentire i lavori infrastrutturali sulla tratta Bologna–Prato. I treni EuroNight, operati congiuntamente da Trenitalia (Gruppo FS) e dalla compagnia austriaca ÖBB, ripristinano le tradizionali fermate di Roma, Firenze e Bologna e introducono una nuova fermata a Graz, ampliando così le connessioni internazionali da e per l’Austria. Il servizio in notturna.. Il collegamento rientra nell’offerta EuroNight sviluppata da Trenitalia e ÖBB, una collaborazione attiva da anni che assicura collegamenti quotidiani tra le principali città italiane – Roma, Firenze e Bologna – e i maggiori centri austriaci e tedeschi, tra cui Vienna, Salisburgo e Monaco. Lanazione.it

