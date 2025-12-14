Treni | tornano i collegamenti ferroviari notturni tra Firenze Vienna e Monaco
Da oggi riprendono i collegamenti ferroviari notturni tra Firenze, Vienna e Monaco di Baviera, ripristinando le tratte sospese a settembre per lavori infrastrutturali sulla linea Bologna–Prato. Questa riattivazione favorisce i viaggi tra Italia e Germania, migliorando le opzioni di mobilità e collegando le principali città europee con un servizio diretto e sostenibile.
Firenze, 14 dicembre 2025 – Tornano pienamente operativi, da oggi, i collegamenti ferroviari notturni diretti tra Roma, Firenze, Vienna e Monaco di Baviera, sospesi a settembre per consentire i lavori infrastrutturali sulla tratta Bologna–Prato. I treni EuroNight, operati congiuntamente da Trenitalia (Gruppo FS) e dalla compagnia austriaca ÖBB, ripristinano le tradizionali fermate di Roma, Firenze e Bologna e introducono una nuova fermata a Graz, ampliando così le connessioni internazionali da e per l’Austria. Il servizio in notturna.. Il collegamento rientra nell’offerta EuroNight sviluppata da Trenitalia e ÖBB, una collaborazione attiva da anni che assicura collegamenti quotidiani tra le principali città italiane – Roma, Firenze e Bologna – e i maggiori centri austriaci e tedeschi, tra cui Vienna, Salisburgo e Monaco. Lanazione.it
Tornano gli Euronight Roma–Vienna–Monaco - Tornano pienamente operativi, da oggi, i collegamenti ferroviari notturni diretti tra Roma, Vienna e Monaco di Baviera. fsnews.it
Ferrovie: da oggi tornano operativi EuroNight Roma-Vienna-Monaco di Baviera - Tornano pienamente operativi, da oggi, i collegamenti ferroviari notturni diretti tra Roma, Vienna e Monaco di Baviera, sospesi a ... agenzianova.com
Elisa De Berti. . Tornano i treni diretti Padova ?? Belluno! Dopo importanti lavori di ammodernamento, coordinati da RFI in stretta collaborazione con la Regione Veneto, da domenica 14 dicembre, con l’entrata in vigore del nuovo orario annuale di Trenitali - facebook.com facebook
Tornano gli appuntamenti dei treni storici sulla Ferrovia dei Templi: dal 13 al 21 dicembre il viaggio in treno diventa un'esperienza immersiva con performance teatrali, musica e letture. #ANSA x.com