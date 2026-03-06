Ripi in scena Lo smilzo

Il Teatro Vittorio Gassman di Ripi ospita il secondo appuntamento con la rassegna TVG Fest, dedicato a bambini e famiglie. Alle ore 17:00 si terrà lo spettacolo di giocoleria intitolato

TVG Fest 26 – Teatro Vittorio Gassman di Ripi15 marzo 2026 ore 17:00Secondo appuntamento con la Rassegna TVG Fest con uno spettacolo di giocoleria per bambini e famiglie, di e con Paolo Ippolito, assolutamente da non perdere, per trascorrere in allegria un pomeriggio tutti insieme, lasciandosi trasportare dalle fantasmagorie de "Lo Smilzo"!Con quale unità di misura si quantificano le risate? Ancora non lo sappiamo, ma di certo 55 kg di pura comicità, in abito giallo e nero, sono pronti a far volar via ogni pensiero.

