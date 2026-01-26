Ripi in scena Sulla riva di un cappello

Il teatro Vittorio Gassman presenta domenica 1 febbraio alle ore 17:00

Il teatro Vittorio Gassman è lieto di ospitare domenica 1 febbraio alle ore 17:00 due giovani artisti, Raffaele Palmese e Auro Cardillo che daranno vita ad uno spettacolo di Clown e Magia per bambini, ragazzi e famiglie."Sulla riva di un cappello" è la nuova produzione della "Compagnia del Monello", uno spettacolo dove i due giovani interpreti mescolano mimo, clown e magia per creare un universo onirico dove le regole della realtà si piegano al gioco. In scena due pescatori bizzarri e surreali raggiungono la loro spiaggia immaginaria e iniziano a lavorare in attesa che qualcosa abbocchi. Ma la giornata è avara di pesci e, mentre l'amo resta ostinatamente vuoto, è la noia a mordere per prima.

