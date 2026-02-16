Ripi in scena il duo musicale Baab

Nuova Impronta Creativa presenta BAAB di Filippo Cornaglia e Andrea de Carlo.Musica solidificata legata alle immagini e che si intreccia con il tempo e con lo spazio.BAAB è un duo musicale nato nel 2020 da Filippo Cornaglia (batterie preparate) e Andrea De Carlo (sintetizzatore), attivo nell’ambito della musica elettroacustica. Il primo brano, Palazzo del Lavoro, è stato pubblicato il 30 giugno 2023 da Stellare ed è dedicato all’omonimo edificio progettato dall’architetto Pier Luigi Nervi nel 1961 a Torino.Il primo album, Musica solidificata, presentato in anteprima a Paratissima Art Fair, è stato pubblicato il 3 novembre 2023 da Stellare.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Il teatro Vittorio Gassman presenta domenica 1 febbraio alle ore 17:00

