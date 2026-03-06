Riparte la corsa playoff | l' Unicusano Avellino Basket sfida l' Urania Milano
L'Unicusano Avellino Basket torna in campo per affrontare l'Urania Milano nel trentesimo turno del campionato di Serie A2 OldWildWest. La squadra irpina, che ha raggiunto 30 punti in classifica, si prepara a disputare questa partita nella fase cruciale della stagione, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in vista dei turni decisivi. La gara rappresenta una tappa importante nel prosieguo del campionato.
Trentesimo turno del campionato di Serie A2 OldWildWest con l’Unicusano Avellino Basket arrivata al giro di boa di questa seconda parte del torneo con 30 punti in classifica. Trasferta milanese per il gruppo allenato da Gennaro Di Carlo, pronto a scendere in campo all'Allianz Cloud per affrontare l’Urania. Palla a due alle 20.45, arbitri del match i signori Angelo Caforio di Brindisi, Daniele Yang Yao di Vigasio e Chiara Maschietto di Casale sul Sile. Lo scorso anno sul campo meneghino gli irpini banchettarono, i biancoverdi faranno di tutto per ripetersi. All’andata l’Urania strappò un successo in Irpinia con il punteggio di 74-75 attraverso una prodezza nei secondi finali di Kevion Taylor. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
