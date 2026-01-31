Unicusano Avellino Basket al DelMauro l’aria dei playoff | sfida alla Tezenis Verona

Questa sera al PalaDelMauro si gioca una partita importante per l’Unicusano Avellino Basket. La squadra affronta la Tezenis Verona in una sfida che può decidere molto in ottica playoff. L’aria nel palazzetto è già tesa, con tifosi che sperano in una vittoria che potrebbe portare un passo più vicino alla postseason. La partita inizia alle 18, e i giocatori sono pronti a dare tutto sul campo.

Per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest, l'Unicusano Avellino Basket affronta al PalaDelMauro domani alle 18.00 la formazione della Scaligera Verona brandizzata Tezenis. All'andata prevalse la squadra gialloblu con il punteggio di 98-92. Coach Di Carlo presenta la sfida di domenica Scaligera Basket Verona "Loro sono una squadra ricca di talento negli esterni e con lunghi che possono aprire il campo. Per noi una vittoria potrebbe rappresentare la svolta"

