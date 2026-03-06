rinnovabili al rallenty per colpa della burocrazia in attesa oltre 1200 progetti

In Italia, sono più di 1200 i progetti di energia rinnovabile in attesa di approvazione, con i nuovi impianti che si sviluppano a ritmo molto più lento rispetto al passato. La burocrazia rappresenta il principale ostacolo, rallentando notevolmente il processo di realizzazione di queste iniziative. La situazione impatta sulla crescita del settore e sulla capacità di aumentare la produzione di energia pulita nel paese.

Rinnovabili avanti piano. Anzi al rallenty. La colpa? E’ la troppa burocrazia a far viaggiare con il freno tirato la nascita di nuovi impianti di energia pulita in Italia. E’ il quadro, non proprio confortevole, che viene disegnato dal nuovo rapporto di Legambiente ‘Scacco alle rinnovabili’, dove sostanzialmente si costruisce una mappa dei progetti ancora fermi da cui emerge che 1200 sono quelli in attesa della fine del procedimento. Questo al netto del fatto che nel 2025 la produzione da fotovoltaico in Italia è stata da record. “In Italia ritardi, lungaggini burocratiche, freni imposti dai ministeri competenti, continuano a rallentare le rinnovabili – osserva Legambiente – il prezzo dell’energia da fonti fossili è alle stelle anche a causa dei conflitti in corso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

