Pisa 13enne fantasma per colpa della burocrazia

A Pisa, un ragazzo di 13 anni è stato affidato a una famiglia, ma a causa di un documento mancante, lo Stato italiano lo considera un fantasma. La burocrazia ha creato un vuoto che ha portato al suo progressivo isolamento. Il caso ha attirato l’attenzione sul modo in cui le procedure amministrative possono influenzare le persone più giovani. La situazione evidenzia le difficoltà di un sistema complesso e poco flessibile.