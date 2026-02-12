Rinnovabili e transizione energetica Bitonci | Per i progetti esemplari oltre 3 milioni di euro

La Regione ha dato il via libera a oltre 3 milioni di euro per progetti innovativi nel settore delle energie rinnovabili. L’assessore allo Sviluppo economico, Massimo Bitonci, ha annunciato che la Giunta regionale ha approvato un accordo con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. I fondi serviranno a finanziare iniziative che puntano a spingere la transizione energetica e a promuovere progetti di esempio nel campo delle rinnovabili. Ora si attende la fase operativa per mettere in campo le prime realizzazioni.

L’assessore allo Sviluppo economico Massimo Bitonci annuncia l’approvazione da parte della Giunta regionale dello schema di Accordo tra la Regione e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per l’attuazione dei cosiddetti “progetti esemplari” finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle politiche nazionali ed europee per la decarbonizzazione, la sicurezza energetica e lo sviluppo sostenibile del territorio. L’Accordo dà attuazione al Decreto del MASE del 4 dicembre 2024 e al successivo Decreto Direttoriale del 9 giugno 2025, che hanno definito criteri, modalità e risorse per il finanziamento di interventi pubblici innovativi nel campo delle energie rinnovabili.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

