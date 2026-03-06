Rinasce via Toledo a Napoli ecco la nuova pavimentazione con la pietra etnea

A Napoli, via Toledo si presenta con una nuova pavimentazione realizzata con pietra lavica etnea, in particolare sul lato della Galleria Umberto. I lavori di ristrutturazione sono stati completati e i marciapiedi sono stati rifatti con questo materiale, rendendo la strada più curata e pronta a ricevere i passanti. La riqualificazione si concentra sugli spazi pedonali lungo la via centrale della città.