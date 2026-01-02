A Napoli via Toledo rifatta in pietra lavica etnea partono il 7 gennaio i cantieri | 3 anni di lavori
A Napoli, da mercoledì 7 gennaio, prenderanno avvio i lavori di rifacimento di via Toledo, che dureranno circa tre anni. La strada sarà riqualificata con un nuovo manto in pietra lavica etnea, migliorando la fruibilità e l’estetica dell’area. L’intervento rappresenta un intervento importante per la riqualificazione urbana del centro storico, senza compromettere eccessivamente la viabilità durante i lavori.
