Rimini | stop ai diesel Euro 5 scatta l’allerta PM10

A Rimini, le polveri sottili hanno superato la soglia di sicurezza, portando le autorità a mettere in atto misure di emergenza. Con il divieto di circolazione ai veicoli diesel Euro 5, si è deciso di limitare fortemente la mobilità cittadina per contenere l’inquinamento. La situazione ha richiesto interventi immediati per ridurre le concentrazioni di PM10 nell’aria.

Le polveri sottili hanno superato la soglia di sicurezza a Rimini, costringendo le autorità locali ad attivare immediatamente protocolli emergenziali che limitano drasticamente la mobilità cittadina. Dal 5 marzo e fino al 9 marzo, i veicoli diesel Euro 5 non possono circolare nelle ore di punta all'interno dell'area urbana. L'inquinamento atmosferico rappresenta una minaccia tangibile per la salute pubblica in un territorio come l'Emilia-Romagna, dove il motore produttivo incontra fragilità ambientali. Il bollettino dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Arpae) ha segnalato il superamento del valore limite giornaliero previsto per le prossime giornate, rendendo necessarie azioni immediate. 🔗 Leggi su Ameve.eu PM10 sopra i limiti, a Rimini scattano le misure anti inquinamento: stop ai diesel Euro 5Ampliamento delle limitazioni alla circolazione: nella fascia oraria 8,30-18,30, il divieto di circolazione stradale dinamica privata nell'area... Smog alle stelle, scatta l'allerta rossa in Emilia Romagna: stop ai diesel Euro 5. Tutte le regoleBologna, 4 marzo 2026 - Scatta l'allerta rossa per la qualità dell'aria in Emilia-Romagna. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rimini stop ai diesel Euro 5 scatta.... Temi più discussi: Allerta PM10, prorogata l'ordinanza antismog: divieti estesi anche ai diesel Euro 5; Smog Emilia-Romagna: da giovedì 5 marzo blocco dei diesel Euro5 in tutta la regione; Rimini, emergenza smog: nuove limitazioni al traffico; Romagna, allerta smog da domani: bollino rosso per Rimini, Ravenna e Forli-Cesena. Limiti alla circolazione automoblistica. Stop ai diesel Euro 5. Tolto il blocco da ottobreEmendamento al dl Infrastrutture rivede la norma per l'Emilia-Romagna. Se ne riparlerà a fine 2026, ma la Regione potrà scegliere altre strade. Un anno in più di 'respiro' per gli automobilisti e le ... ilrestodelcarlino.it Allerta smog, stop ai diesel euro 5È allerta massima in tutta l'Emilia-Romagna per i livelli di inquinamento raggiunti. Per le giornate di oggi e domani scatta... È allerta massima in tutta l'Emilia-Romagna per i livelli di ... ilrestodelcarlino.it