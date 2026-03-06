PM10 sopra i limiti a Rimini scattano le misure anti inquinamento | stop ai diesel Euro 5

A Rimini, le autorità hanno deciso di attuare misure anti inquinamento a causa dei livelli di PM10 che superano i limiti consentiti. La decisione è stata presa dopo il bollettino di Arpae del 6 marzo, che prevedeva un aumento delle polveri sottili nei giorni successivi. Fino a lunedì 9 marzo, sono stati sospesi i veicoli diesel Euro 5 per ridurre l’inquinamento nell’area.

Ampliamento delle limitazioni alla circolazione: nella fascia oraria 8,30-18,30, il divieto di circolazione stradale dinamica privata nell'area urbana del Comune di Rimini, è esteso anche ai veicoli diesel Euro 5. In tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, e le deroghe previste per tecniche specifiche come dai relativi paragrafi della relazione generale Pair 2030. Divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto (residui vegetali, falò, fuochi d'artificio, ecc.). Con il prossimo bollettino, Arpae comunicherà l'eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento delle misure emergenziali.